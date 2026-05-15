Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Трамп рассказал о контактах с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что поддерживает контакты с Ким Чен Ыном
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета по пути из Пекина, сообщает РИА Новости.

«Да», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, сохраняет ли он какое-либо общение с главой Северной Кореи.

У Трампа поинтересовались, какое именно общение происходит между ними. Политик отметил, что это «неважно», и отказался раскрыть подробности.

При этом он заявил, что последнее время со стороны лидера КНДР «было тихо».

Также президент подчеркнул, что у него с Ким Чен Ыном «прекрасные отношения». Он добавил, что глава Северной Кореи «уважительно относился» к США.

До этого Трамп не исключил личной встречи с Ким Чен Ыном, назвав его «умным парнем». По его словам, с лидером КНДР очень важно взаимодействовать, как бы ни было это неприятно слышать.

Ким Чен Ын же заявлял, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным «бесценной».

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!