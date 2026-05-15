Трамп рассказал о контактах с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета по пути из Пекина, сообщает РИА Новости.

«Да», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, сохраняет ли он какое-либо общение с главой Северной Кореи.

У Трампа поинтересовались, какое именно общение происходит между ними. Политик отметил, что это «неважно», и отказался раскрыть подробности.

При этом он заявил, что последнее время со стороны лидера КНДР «было тихо».

Также президент подчеркнул, что у него с Ким Чен Ыном «прекрасные отношения». Он добавил, что глава Северной Кореи «уважительно относился» к США.

До этого Трамп не исключил личной встречи с Ким Чен Ыном, назвав его «умным парнем». По его словам, с лидером КНДР очень важно взаимодействовать, как бы ни было это неприятно слышать.

Ким Чен Ын же заявлял, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным «бесценной».

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.