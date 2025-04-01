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Трамп назвал Ким Чен Ына умным парнем

Kyodo News: Трамп не исключил личной встречи с Ким Чен Ыном
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Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не исключил личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, назвав его «умным парнем». Об этом сообщает Kyodo News.

«У нас прекрасные отношения... Он умный парень. <...> Мне следует узнать его лучше», — отметил Трамп.

Он добавил, что с главой КНДР очень важно взаимодействовать, как бы ни было это неприятно слышать, и допустил возможную встречу с Ким Чен Ыном в будущем.

До этого Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме говорил, что хочет возобновить диалог с Северной Кореей.

Трамп добавил, что они с корейским лидером уже встречались в Сингапуре и Вьетнаме. У них сложились хорошие личные отношения. Лидер США хочет продолжать диалог с Пхеньяном. Он добавил, что если бы в 2016 году президентом США избрали Хиллари Клинтон, то началась бы ядерная война с Северной Кореей.

Ранее Трамп отказался говорить о рычагах давления на Россию.

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