Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе

Ким Чен Ын заявил, что у него остались хорошие воспоминания о Трампе
true
true
true
close
Ministry of Communications/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что после общения с президентом США Дональдом Трампом у него остались «хорошие воспоминания». Слова главы Северной Кореи приводит агентство Bloomberg.

«Лично у меня остались хорошие воспоминания о нынешнем президенте США Трампе», — сказал Ким Чен Ын.

При этом он добавил, что для полноценного возобновления диалога США необходимо отказаться от требований по денуклеаризации (процесс сокращения или полного уничтожения ядерного оружия на территории определенной страны или в мире в целом). Лидер КНДР назвал эту концепцию «лишенной смысла» и призвал Соединенные Штаты «признать реальность и искренне захотеть жить мирно».

До этого Дональд Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном «прекрасные отношения» и назвал главу КНДР «умным парнем». При этом глава Белого дома отметил, что ему следует узнать северокорейского лидера получше.

Трамп также заявлял, что хочет возобновить диалог с Северной Кореей.

В июне 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По итогам этой встречи Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошла еще одна встреча Трампа и Ким Чен Ына, однако лидеры не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Ранее Ким Чен Ын заявил о «секретном оружии» КНДР.

