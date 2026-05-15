«Не перемирие и не экономика»: журналист о целях визита Трампа в Китай

Трамп приехал в Китай вовсе не для того, чтобы заключить «перемирие» или решить экономические вопросы. Цель иная. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Как считает обозреватель, каждая из сторон пытается создать впечатление победы над визави во внутриполитических целях. Кроме того, и США, и Китай намерены усилить свое влияние на восточноазиатский регион и остальную часть планеты.

«Чем сильнее Китай убедится в недоговороспособности США, тем теснее сблизится с Россией. Владимир Путин пожалует в Пекин вскоре после Трампа, уже намекая на важные события в двусторонних отношениях», — написал Латышев.

Что касается крупных бизнесменов, которые прибыли с Трампом в Китай, они пытаются смягчить для своих компаний последствия «развода» между Пекином и Вашингтоном, ведь «золотой век» американо-китайских отношений в прошлом, добавил журналист.

13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

15 мая газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что президент РФ Владимир Путин может посетить Китай на следующей неделе. Предположительно, это произойдет 20 мая.

