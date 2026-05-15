Лавров высказался о торговых отношениях США и Китая

Лавров: Россия не вмешивается в торговые отношения Китая и США
Российская сторона не вмешивается в торговые отношения США и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на подходе к российским представителям СМИ, его слова приводит ТАСС.

«Мы не вмешиваемся в торговые отношения третьих стран между собой», — сказал он, комментируя недавний визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Лавров также отметил, что Пекин не обращается с подобными «неуместными» просьбами к Москве.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий генеральный директор Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других компаний.

14 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Китай хочет покупать нефть из США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты государственного визита российского лидера Владимира Путина в Китай будут объявлены в ближайшее время.

Ранее в Китае заявили о стремлении построить добрососедское партнерство с Россией.

 
