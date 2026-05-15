В Иране заявили, что готовы обсуждать вывоз обогащенного урана в Россию

Глава МИД Ирана заявил о готовности обсуждать вывоз урана в Россию позже
Иран готов обсуждать предложение России о вывозе обогащенного урана на российскую территорию, но позже. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Я встречался с президентом Владимиром Путиным, и мы обсуждали в том числе вопрос, который вы упомянули», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, обсуждения этой темы с российской стороной будут позже.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон никак не отреагировал на предложение Москвы о вывозе обогащенного урана из Ирана.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты настаивают на передаче им всех запасов иранского обогащенного урана.

