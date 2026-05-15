В Кремле рассчитывают получить «из первых рук» данные о визите Трампа в Китай

Российская сторона рассчитывает, что сможет получить информацию о визите президента США Дональда Трампа в Китай «из первых рук», когда ее представители посетят эту азиатскую республику. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами», — отметил представитель Кремля.

По его словам, диалог первой и второй экономик мира на высшем уровне является предметом анализа для всех государств мира, включая РФ. Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает поступающие через СМИ сведения.

«Ну а что называется, из первых рук. Мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае», — сказал пресс-секретарь.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

15 мая газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что президент РФ Владимир Путин может посетить Китай на следующей неделе. Предположительно, это произойдет 20 мая.

