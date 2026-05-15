Политолог оценил последствия ареста Ермака

Политолог Кортунов: арест Ермака может указывать на политическую борьбу в Киеве

Происходящее вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может говорить об обострении внутриполитической борьбы внутри страны. Такое мнение в интервью РИАМО высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Он обратил внимание, что Ермак, несмотря на возможность ареста, остался на Украине, хотя мог последовать примеру бизнесмена Тимура Миндича и заблаговременно покинуть страну.

«У него была возможность гарантировать себе безопасность, но при этом отказаться от возможности активного участия в политической жизни, от дальнейшей карьеры. Он пошел на риск и остался в Киеве. Хотя, по всей видимости, угроза его ареста возникла не сегодня и не вчера. Так что посмотрим, что это будет означать», — сказал эксперт.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

Ему предъявили обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

15 мая бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за Ермака.

Ранее в Кремле оценили роль дела Ермака в урегулировании конфликта на Украине.