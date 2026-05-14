В Кремле оценили роль дела Ермака в урегулировании конфликта на Украине

Дело бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не повлияет на процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние на дальнейшее продолжение мирного процесса», — отметил представитель Кремля

12 мая сотрудники антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Свою вину он отрицает.

Через два дня, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток. Освободиться он может под залог в размере около $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег, однако у него есть друзья, которые могут помочь.

Что касается военного противостояния Россия-Украина, то президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь указывал, что для этого переговоры не обязательны.

