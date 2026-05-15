Экс-тренер сборной Украины внес 30 млн в залог за Ермака

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, сообщают украинские СМИ.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу на 60 суток Андрея Ермака с правом внесения залога.

Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен, что составляет около $10,5 млн, при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Согласно официальным данным, общий размер залога для освобождения Ермака составляет 140 млн гривен. Из этой суммы уже собрано минимум 35 млн гривен, включая 30 млн от Реброва.

В случае утверждения залога Ермак будет освобожден из СИЗО до суда.

Ермак и Ребров поддерживают дружеские отношения на протяжении многих лет. У них общий кум — бизнесмен Николай Тищенко. Ермак присутствовал на свадьбе Реброва в 2016 году. Ребров также рассказывал, что Ермак предлагал ему возглавить сборную Украины еще до начала СВО, однако тогда предложение не было реализовано.

