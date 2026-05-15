Спецпосланники Трампа могут обсудить с Россией освобождение гражданина США Антонова

Александр Казаков/РИА Новости

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым могут обсудить вопрос об освобождении гражданина США, России и Украины Александра Антонова. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным источника, Антонов есть в списке, переданном Уиткоффу для обсуждения с советником президента РФ Владимира Путина. Дочь Антонова Анастасия лично обратилась к американскому лидеру с просьбой добиться освобождения отца.

CBS также сообщает, что в Госдепе идет внутренний спор о том, признавать ли Антонова незаконно задержанным. Несколько чиновников рекомендовали сделать это, но другие дипломаты опасаются ухудшения и без того сложных отношений с Россией. Окончательное решение остается за госсекретарем Марко Рубио, отмечает телеканал.

В администрации Трампа заявили, что Госдеп следит за делом Антонова и поддерживает связь с его семьей.

66-летний Антонов эмигрировал из СССР в США в 1990-х, но продолжал посещать Украину и Россию с деловыми целями. Весной 2025 года он был задержан на паспортном контроле в России. Позже его приговорили к шести годам заключения по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.

В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции к переговорам, которые затем провели РФ, США и Украина в Абу-Даби.

Ранее Ушаков допустил новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

 
