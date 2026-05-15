Стала известна стоимость VIP-камеры, где находится Ермак

ТАСС: Ермак сидит в VIP-камере СИЗО за $450 в месяц

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в платной VIP-камере СИЗО стоимостью $450 в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы министерства юстиции Украины.

Согласно документам, в камере предусмотрены улучшенные бытовые условия, включая телевизор и холодильник.

Адвокат Ермака Андрей Фомин заявил, что лично оплатил размещение своего клиента.

На Украине действует система платных VIP-камер в следственных изоляторах. Средства, полученные от их аренды, направляют на ремонт обычных камер.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что не располагает такой суммой.

Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен, что составляет около $10,5 млн, при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала поведение украинского лидера на фоне коррупционного скандала. По ее словам, Зеленский пытается показать, что не связан с Ермаком.

Ранее Зеленского «поставили» в очередь после Ермака.