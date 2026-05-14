Зеленского «поставили» в очередь после Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский может быть «следующим на очереди» после ареста бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Правая рука» Зеленского только что оказался за решеткой. Следующий на очереди: Зеленский!» — написал политик.

Кроме того, Филиппо вновь призвал заблокировать выделение Францией €17 млрд в рамках кредита ЕС Украине.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась преступная схема, а также переписку обвиняемого с дизайнером. Сам Ермак отрицает свою вину. В беседе с журналистами он заявил, что у него нет ни одного дома в кооперативе, и что он якобы владеет всего одной квартирой и одним автомобилем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мирошник допустил, что Ермак может начать «слив» Зеленского.