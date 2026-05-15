Адвокат рассказал, что Ермаку «проплатили камеру» в СИЗО

Адвокат Фомин: Ермак находится в СИЗО в платной камере
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который обвиняется в легализации денежных средств на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере. Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин, слова которого приводит украинский телеканал «Общественное».

«Мы ему проплатили там камеру. Я проплатил», — сказал адвокат Ермака.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

Ермаку предъявили обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне коррупционного скандала. По ее словам, Зеленский делает вид, что не имеет никакого отношения к Ермаку.

