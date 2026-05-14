Мендель раскритиковала Зеленского после ареста Ермака

Мендель: Зеленский делает вид, что не имеет никакого отношения к Ермаку

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне коррупционного скандала. Об этом она написала в соцсети Х.

«Подчеркну, что Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации», — написала она.

Мендель также заявила, что практически каждый человек, продвигаемый Зеленским, в данный момент обвиняется в предполагаемой коррупции.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Ранее Зеленского «поставили» в очередь после Ермака.