Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Путин наградил ушедшего в отставку Богомаза

Экс-губернатор Брянской области Богомаз удостоен ордена Александра Невского
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен ордена Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Еремин, передает РИА Новости.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил деятельность Александра Васильевича орденом Александра Невского», — сказал Еремин во время церемонии официального представления врио губернатора Егора Ковальчука в правительстве Брянской области.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы Белгородской области будет генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Врио губернатора Брянской области назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза. По его словам, бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новые места работы. Уже известно, что Богомаз будет работать в Госдуме. Центральная избирательная комиссия России на заседании 14 мая передала ему вакантный мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Гладкову также предложат варианты трудоустройства, однако где именно, пока не уточняется.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова и Богомаза.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!