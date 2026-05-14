Нарышкин: РФ выступает с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине

Российская Федерация продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что еще с начала конфликта в Донбассе в 2014-м году президент России Владимир Путин неоднократно делал предложения по мирному, дипломатическому урегулированию эскалации.

Нарышкин добавил, что если конфликт на Украине не получится завершить дипломатическим путем, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим способом.

До этого секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что устойчивый мир на Украине возможен только при условии искоренения всех первопричин его начала, как это неоднократно подчеркивал Путин. По его словам, Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зарегистрированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года.

Ранее на Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам.