В Совфеде рассказали, могут ли США и Китай вместе управлять миром

США и Китай не смогут договориться о совместном контроле над миром, так как их интересы «слишком различны». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«К вопросу о возможности «Химерики» (Сhimerica), то есть совместного управления миром двумя супер-державами — США и Китаем. Эта геополитическая фантазия обсуждается давно, но чем дольше ее обсуждают, тем меньше она вырисовывается. Объективные противоречия между двумя странами слишком велики, а интересы слишком различны, чтобы они могли договориться о совместном глобальном контроле», — отметил он.

По словам Пушкова, в итоге у «Химерики» больше шансов остаться химерой, чем стать «геополитической реальностью».

13 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай является главной геополитической проблемой для США. Однако Рубио подчеркнул, что Вашингтон должен найти баланс в отношениях с Пекином.

13 мая также начался государственный визит Трампа в Китай, а затем в Пекине прошли переговоры Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых они обсудили и российско-украинский конфликт.

Ранее СМИ рассказали, у кого преимущество в переговорах США и Китая.