Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде рассказали, могут ли США и Китай вместе управлять миром

Сенатор Пушков: интересы США и КНР слишком различны
Reuters

США и Китай не смогут договориться о совместном контроле над миром, так как их интересы «слишком различны». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«К вопросу о возможности «Химерики» (Сhimerica), то есть совместного управления миром двумя супер-державами — США и Китаем. Эта геополитическая фантазия обсуждается давно, но чем дольше ее обсуждают, тем меньше она вырисовывается. Объективные противоречия между двумя странами слишком велики, а интересы слишком различны, чтобы они могли договориться о совместном глобальном контроле», — отметил он.

По словам Пушкова, в итоге у «Химерики» больше шансов остаться химерой, чем стать «геополитической реальностью».

13 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай является главной геополитической проблемой для США. Однако Рубио подчеркнул, что Вашингтон должен найти баланс в отношениях с Пекином.

13 мая также начался государственный визит Трампа в Китай, а затем в Пекине прошли переговоры Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых они обсудили и российско-украинский конфликт.

Ранее СМИ рассказали, у кого преимущество в переговорах США и Китая.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!