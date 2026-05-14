Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Шойгу заявил о деградации инструментов ядерного сдерживания

Шойгу: идет деградация инструментов ядерного сдерживания
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что инструменты ядерного сдерживания деградируют. Такое мнение он высказал журналистам, передает ТАСС.

«Но я бы задумался о том, что у нас параллельно идет деградация всех инструментов, в первую очередь инструментов ядерного сдерживания», — сказал Шойгу.

По его словам, на сегодняшний день фактически не осталось «ни одного документа, ни одного договора, ни одного соглашения, которое бы это могло регулировать».

Особенно тревожным он считает тот факт, что нет перспектив для начала разработки такого документа, так как взгляды разных стран по данному вопросу различаются.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были разработаны ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», где заявил, что страна продолжит совершенствовать свои стратегические ядерные силы.

Ранее МИД России назвал актуальной инициативу о встрече «ядерной пятерки».

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!