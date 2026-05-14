Шойгу заявил о деградации инструментов ядерного сдерживания

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что инструменты ядерного сдерживания деградируют. Такое мнение он высказал журналистам, передает ТАСС.

«Но я бы задумался о том, что у нас параллельно идет деградация всех инструментов, в первую очередь инструментов ядерного сдерживания», — сказал Шойгу.

По его словам, на сегодняшний день фактически не осталось «ни одного документа, ни одного договора, ни одного соглашения, которое бы это могло регулировать».

Особенно тревожным он считает тот факт, что нет перспектив для начала разработки такого документа, так как взгляды разных стран по данному вопросу различаются.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были разработаны ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», где заявил, что страна продолжит совершенствовать свои стратегические ядерные силы.

Ранее МИД России назвал актуальной инициативу о встрече «ядерной пятерки».