МИД России назвал актуальной инициативу Путина о встрече «ядерной пятерки»

Стерник: предложение Путина о встрече ядерной пятерки становится актуальным
Владимир Вятки/РИА Новости

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече стран «ядерной пятерки» становится актуальным в современном международном кризисе. Об этом заявил директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что российский лидер в свое время предложил провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. По словам Стерника, эта инициатива «по-прежнему на столе».

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас настало самое время, чтобы реализовать идею Путина о созыве саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН. Дипломат напомнил, что глава государства предлагал созвать саммит уже достаточно давно — еще до пандемии коронавируса.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.

 
Информация об ограничениях
