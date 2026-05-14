Шойгу раскрыл, какую часть ДНР еще контролируют ВСУ

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня контролируют немногим более 15% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Его слова приводит РИА Новости.

«Полностью освобождена территория ЛНР, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», — сказал он.

25 апреля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинские войска продолжают контролировать около 15-17% территории Донбасса.

15 апреля член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник отметил продвижение армии страны на территории ДНР. Как он сказал, российские солдаты «потихонечку» вытесняют ВСУ из республики. Он также напомнил, что российская армия «решила вопрос» с ЛНР.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
