В Госдуме назвали «основную задачу» ВС РФ в зоне СВО

Основная задача ВС РФ в зоне СВО – минимизация потерь. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Основная задача — это минимизация потерь, без которых ни одна война не обходится. Воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались. Людей своих беречь», — сказал Колесник.

Парламентарий напомнил, что армия России продвигается и «решила вопрос» с ЛНР. «Потихонечку» продолжается вытеснение ВСУ с территории ДНР, указал депутат. Он также назвал взятие Славянска «важной задачей», поскольку оттуда «полностью оперативный простор раскрывается».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, при этом Москва открыта для мирного урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются и приближаются к достижению поставленных задач.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.