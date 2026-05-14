В Кремле анонсировали выступление Путина с речью

Песков: Путин выступит с речью на съезде Союза машиностроителей России
Президент России Владимир Путин 14 мая выступит с речью на съезде Союза машиностроителей России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В эти дни в Москве проходит очередной съезд Союза машиностроителей России, и президент также обратится к участникам этого съезда», — сказал представитель Кремля.

Также президент примет участие в пленарной дискуссии съезда, добавил Песков.

До этого Владимир Путин выступил с речью во время парады Победы на Красной площади 9 мая. Журналисты Daily Express назвали выступление российского лидера «сенсационным». По их мнению, Путин сделал серьезное предупреждение Западу словами о неизбежной победе России. Кроме того, журналисты обратили внимание на тезис Путина о противостоянии Вооруженных сил России и «агрессивной силы», которую поддерживает НАТО.

Речь российского лидера на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Также Путин выразил уверенность, что подвиг героев ВОВ вдохновляет участников СВО, которые «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

