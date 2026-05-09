На Западе увидели серьезное предупреждение в сенсационной речи Путина на параде Победы

Президент России Владимир Путин сделал серьезное предупреждение Западу словами о неизбежной победе РФ в речи на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом пишет Daily Express.

Журналисты обратили внимание на тезис Путина о противостоянии Вооруженных сил России и «агрессивной силы», которую поддерживает НАТО, а также на фразу «победа всегда была и будет за Россией».

«Владимир Путин направил миру серьезное предупреждение, не теряя времени и бросая вызов Дональду Трампу», — отмечается в материале.

Авторы назвали речь Путина сенсационной.

Парад Победы на Красной площади завершился в Москве: после пролета пилотажных групп Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры. В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Речь президента России на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Он отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

Он также выразил уверенность, что подвиг героев ВОВ вдохновляет участников спецоперации на Украине, которые «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

