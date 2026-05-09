Путин раскрыл, в чем залог успеха России

Залог успеха России — моральная и нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность и умение справиться с любыми трудностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед начало парада Победы в Москве, передает РИА Новости.

«У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что победа одерживается и на поле боя, и в тылу.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

После завершения парада в честь Дня Победы Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Ранее Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы в Москве.