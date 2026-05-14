Стало известно, когда объявят даты визита Путина в Китай

Песков: сроки визита Путина в КНР будут объявлены в ближайшее время
Даты государственного визита президента России Владимира Путина в Китай будут объявлены в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ближайшее время мы и объявим. Этот визит готовится — можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, появилась ли ясность со сроками поездки Путина в КНР.

Вчера Песков сообщал, что подготовка визита президента России в Китай вышла на завершающую стадию. По его словам, программа поездки будет содержательно насыщенной, а все связанные с ней сроки будут объявлены обеими сторонами синхронно.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Пекин «на повседневном уровне» контактируют друг с другом в рамках подготовки визита российского лидера. Даты поездки он не называл, хотя Песков еще в конце апреля говорил, что по ним уже появилась ясность.

Ранее в Китае заявили о стремлении построить добрососедское партнерство с Россией.

 
