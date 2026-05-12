Песков рассказал, в какой стадии находится подготовка визита Путина в Китай

Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Москве и Пекине придают первостепенное значение предстоящей поездке российского лидера.

«Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания, по срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — сказал представитель Кремля.

Также журналисты поинтересовались у него, планирует ли Путин посетить XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходит с 12 по 17 мая в столице Татарстана. Песков сообщил, что в графике президента поездки на это мероприятие нет.

7 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита президента РФ в Китай. По его словам, Москва и Пекин «на повседневном уровне» контактируют друг с другом по этому вопросу. При этом Ушаков не стал называть точную дату поездки Путина в азиатскую республику.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Путина на ноябрьский саммит в Китае.

 
