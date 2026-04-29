Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле заявили о появлении ясности по датам визита Путина в Китай

Михаил Климентьев/РИА Новости

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, о них сообщат позже. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Появилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по датам визита президента в КНР.

Представитель Кремля также отметил, что сроки поездки пока не будут называться, это будет сделано своевременно.

Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Китай три дня назад, а потом подтвердил это сообщение, отметив, что КНР является «привилегированным стратегическим партнером» России. По его словам, в программу визита войдут переговоры российского лидера с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

СМИ высказывали предположение о том, что Путин может отправиться в Пекин сразу после того, как там побывает с визитом американский президент Дональд Трамп. Его поездка, между тем, неоднократно откладывалась: изначально ее планировали на конец марта, а теперь якобы перенесли на середину мая. В Китае эти гипотезы официально не комментировали.

Ранее в Китае восхитились ответом Путина на предложение Си Цзиньпина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!