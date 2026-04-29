В Кремле заявили о появлении ясности по датам визита Путина в Китай

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, о них сообщат позже. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Появилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по датам визита президента в КНР.

Представитель Кремля также отметил, что сроки поездки пока не будут называться, это будет сделано своевременно.

Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Китай три дня назад, а потом подтвердил это сообщение, отметив, что КНР является «привилегированным стратегическим партнером» России. По его словам, в программу визита войдут переговоры российского лидера с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

СМИ высказывали предположение о том, что Путин может отправиться в Пекин сразу после того, как там побывает с визитом американский президент Дональд Трамп. Его поездка, между тем, неоднократно откладывалась: изначально ее планировали на конец марта, а теперь якобы перенесли на середину мая. В Китае эти гипотезы официально не комментировали.

Ранее в Китае восхитились ответом Путина на предложение Си Цзиньпина.