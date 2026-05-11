В Китае заявили о стремлении построить добрососедское партнерство с Россией

Го Цзякунь: Китай стремится к добрососедству и стратегическому партнерству с РФ

Китайская Народная Республика стремится к укреплению добрососедских отношений с Российской Федерацией и к продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства во всех областях. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на встрече с журналистами 9 мая, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что Китай готов содействовать России в построении более справедливой и разумной системы глобального управления.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готовит поездку Владимира Путина в Китай, согласовывая детали с пекинскими партнерами. Поэтому даты визита будут объявлены одновременно представителями обеих стран.

7 мая помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в настоящее время идет активная работа по подготовке визита Путина в Китай. При этом чиновник не стал называть точную дату визита.

