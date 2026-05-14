Китай выразил готовность сотрудничать с США

Китай готов совместно с США работать над формированием здоровых, стабильных и устойчивых двусторонних отношений. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на отчет Белого дома о переговорах президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.

В отчете указано, что стороны обсудили пути укрепления экономического сотрудничества между странами.

«Включая расширение доступа американских компаний на китайский рынок и увеличение китайских инвестиций в наши отрасли», — сообщает Белый дом.

Кроме того, Си Цзиньпин и Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободного потока энергоносителей. Председатель КНР заявил, что Китай против милитаризации пролива и попыток взимать плату за его использование. Си Цзиньпин также выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от пролива в будущем.

В Белом доме заявили, что Трамп и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса в прекращении поставок в США химических компонентов, из которых производят синтетический наркотик фентанил, а также увеличения закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

13 мая начался государственный визит Дональда Трампа в Китай. В Пекине прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что состояние мировой экономики напрямую связано с тем, как складывается взаимодействие между США и Китаем.

Ранее китайский посол рассказал о красной линии в отношениях с США.

 
