Путин отметил значение США и Китая для мировой экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние мировой экономики напрямую связано с тем, как складывается взаимодействие между США и Китаем. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами после мероприятий по случаю Дня Победы, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, обе страны являются одними из крупнейших торгово-экономических партнеров, а их сотрудничество или противоречия отражаются на ситуации во всем мире.

«Мы внимательно за этим наблюдаем», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально визит американского лидера был запланирован на 31 марта — 2 апреля, но был отложен из-за ситуации, связанной с Ираном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готовит поездку Владимира Путина в Китай, согласовывая детали с пекинскими партнерами. Поэтому даты визита будут объявлены одновременно представителями обеих стран.

