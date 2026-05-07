Латвийские военные объяснили, почему не стали сбивать украинские дроны

Минобороны Латвии: влетевшие в страну дроны не сбили из соображений безопасности

Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил страны Эгилс Лещинскис заявил, что латвийские военные не стали сбивать украинские дроны над территорией своей страны из соображений безопасности. Его слова передает издание Delfi.

По словам Лещинскиса, сбивать дроны не стали, так как это «не соответствовало бы всем критериям безопасности».

Он подчеркнул, что радары зафиксировали три случая проникновения летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии, но военные не стали применять оружие, так как не были уверены, что в таком случае не пострадают граждане или инфраструктура. Вместо этого латвийские военные применили воздушное патрулирование.

«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов», — отметил Лещинскис.

7 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия якобы несет ответственность за падение БПЛА на одну из нефтебаз республики.

Принадлежность беспилотника, упавшего на нефтебазу, пока неизвестна, но это, по словам политика, и не столь важно, поскольку «нужно помнить», что «агрессором» является Россия.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Ранее военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА.