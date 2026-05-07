Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Латвийские военные объяснили, почему не стали сбивать украинские дроны

Минобороны Латвии: влетевшие в страну дроны не сбили из соображений безопасности
Reuters

Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил страны Эгилс Лещинскис заявил, что латвийские военные не стали сбивать украинские дроны над территорией своей страны из соображений безопасности. Его слова передает издание Delfi.

По словам Лещинскиса, сбивать дроны не стали, так как это «не соответствовало бы всем критериям безопасности».

Он подчеркнул, что радары зафиксировали три случая проникновения летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии, но военные не стали применять оружие, так как не были уверены, что в таком случае не пострадают граждане или инфраструктура. Вместо этого латвийские военные применили воздушное патрулирование.

«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов», — отметил Лещинскис.

7 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия якобы несет ответственность за падение БПЛА на одну из нефтебаз республики.

Принадлежность беспилотника, упавшего на нефтебазу, пока неизвестна, но это, по словам политика, и не столь важно, поскольку «нужно помнить», что «агрессором» является Россия.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Ранее военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!