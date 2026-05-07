Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру в Петербурге

Украинские войска в четверг, 7 мая, предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом заявило российское Минобороны, передает «Интерфакс».

В сообщении говорится, что российские военные утром в четверг зафиксировали шесть БПЛА в воздушном пространстве Латвии, пять из которых пропали в районе города Резекне. Одновременно с ними, как заявили в министерстве, в воздухе над территорией республики были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

По данным Минобороны, один из дронов вошел в воздушное пространство России, после чего был сбит. Экспертиза упавших обломков показала, что это БПЛА «Лютый» украинского производства, добавили в оборонном ведомстве.

Днем в четверг министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 570 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее дрон ВСУ ударил по промышленному предприятию в Пермском крае.