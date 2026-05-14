Ковальчук рассказал о своем скором представлении в Брянской области как врио главы региона

Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится на днях

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в интервью РИА Новости, что его представление в регионе состоится на днях.

«Завтра-послезавтра будет официальное представление. Организует полпред», — поделился чиновник.

13 мая президент РФ Владимир Путин принял отставки Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской — Егор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз — перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза.