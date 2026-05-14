Бывший соратник Трампа рассказал, как США выйти из тупика в Иране

Президент США Дональд Трамп всё ещё может «скорректировать курс» и выйти из тупика в Иране, и для этого он в первую очередь должен вывести Америку из военного противостояния с Исламской республикой и «обуздать» Израиль. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

«Президент Трамп все еще может скорректировать курс, но для этого ему нужно разорвать текущий цикл тупика, в котором мы находимся, и вывести США из военного противостояния. Обуздать израильтян. Использовать потенциал смягчения санкций, чтобы открыть Ормузский пролив и заключить новую сделку по ядерному вопросу», — отметил он.

Также Кент подчеркнул, что до начала конфликта Трамп был готов заключить «сделку получше», чем сейчас, так как Тегеран «уважал» американского президента и был готов к переговорам.

13 мая американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что США ведут «очень агрессивные» переговоры с Ираном.

12 мая портал Axios сообщил, что Трамп может возобновить военные действия против Ирана. А 11 мая Трамп отметил, что он не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию, так как посчитал их «мусором». В тот же день Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном находится в слабом положении и вероятность его сохранения составляет 1%.

