Война США и Израиля против Ирана
В Европе рассказали, уничтожили ли США ядерную программу Ирана

Independent: Иран понимает необходимость обладания ядерным оружием
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Вашингтон не уничтожил ядерную программу Ирана, а ядерные объекты страны остались «практически неповрежденными». Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в разведывательных отчетах указывается, что заявления США об уничтожении иранских ядерных программ могут быть далеки от реальности. Источник газеты в НАТО отметил, что «все еще находятся под землей» иранские объекты, предположительно используемые Ираном для переработки урана и создания способных нести ядерное оружие ракет.

«Иран теперь без сомнения понимает, что ему необходимо ядерное оружие для выживания, и, вероятно, он будет постоянно угрожать Ормузскому проливу», — отметил источник в НАТО.

Кром того, высокопоставленный источник НАТО в Европе заявил, что в альянсе уверены в том, что Иран располагает «как минимум 60% своего ракетного потенциала», а заявления о военном разгроме Исламской республики являются «чушью».

«Ракеты в основном целы, а высокопоставленных лиц, которые вели переговоры с США до американо-израильских атак, теперь нет, поэтому у власти находятся сторонники жесткой линии. Между тем, восстания не произошло, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) остался нетронутым и использовал винтовки для подавления народа, а не ракеты», — отметил он.

13 мая газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации военной мощи Ирана, Тегерану удалось сохранить около 70% своего ракетного арсенала. Также издание отметило, что Иран возобновил доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что угрожает кораблям военно-морских сил США.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уничтожили «все иранские ядерные площадки» Ирана, однако у Исламской республики все еще есть обогащенный уран. Также он пообещал, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

Еще июне 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Ирана были уничтожены в результате атак США. Тогда же Трамп также сказал, что Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу.

