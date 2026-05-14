Вице-премьер Словакии высказался о праве вето страны в Евросоюзе

Вице-премьер Гашпар: Словакия не откажется от права вето в Евросоюзе
Словакия не намерена отказываться от права вето в Евросоюзе, его потеря повлечет за собой серьезное ограничение суверенитета страны. Об этом вице-спикер Национального совета (парламента) республики Тибор Гашпар заявил в интервью ТАСС.

По его словам, Братислава никогда не согласится с тем, чтобы потерять право вето по тем вопросам, где оно есть у республики сегодня.

«По крайней мере пока у власти в Словакии находится текущее правительство», — добавил Гашпар.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето в Европейском союзе станет началом его конца.

11 мая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето внутри Евросоюза для шантажа и приложит все усилия, чтобы вернуть доверие Евросоюза и НАТО.

18 февраля сербский президент Александар Вучич заявил, что так называемое условное членство Сербии в Европейском союзе без права вето является приемлемым для страны.

Ранее сообщалось, что Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики.

 
