Глава МИД Венгрии пообещала не использовать право вето в ЕС для «шантажа»

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето внутри Евросоюза для шантажа и приложит все усилия, чтобы вернуть доверие Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает «Европейская правда».

Орбан отметила, что Венгрия ранее «слишком часто становилась препятствием в процессе принятия решений в Европе».

«Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара», – сказала она.

Глава МИД Венгрии заверила, что Будапешт будет поддерживать дальнейшую интеграцию Украины в ЕС только исходя из «сурового национального интереса», а также продолжит требовать дополнительных прав для венгерского меньшинства на территории республики.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Лидер «Тисы» заявил, что партия возобновит работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

Ранее сообщалось, что большинство венгров ожидают от Мадьяра улучшения отношений с Украиной.

 
