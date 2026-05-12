Отмена права вето в Европейском союзе станет началом его конца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщается на странице главы правительства в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо в Братиславе провел встречу с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос, в ходе которой заверил, что Словакия поддерживает процесс принятия в Евросоюз новых государств, но только при выполнении ими всех требований, предъявляемых к странам-кандидатам.

Премьер-министр подчеркнул, что для Словакии наличие права вето является принципиальным. Отмена в ЕС права вето по важным вопросам станет началом конца Союза.

11 мая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето внутри Евросоюза для шантажа и приложит все усилия, чтобы вернуть доверие Евросоюза и НАТО.

18 февраля сербский президент Александар Вучич заявил, что так называемое условное членство Сербии в Европейском союзе без права вето является приемлемым для страны.

Ранее сообщалось, что Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики.