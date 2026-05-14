Трамп рассказал, зачем привез бизнесменов в Китай

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«С нами — величайшие бизнесмены, самые крупные и, пожалуй, лучшие в мире. С нами — потрясающие люди, и все они здесь, рядом со мной», — заявил Трамп.

Он добавил, что Вашингтон обратился к 30 ведущим представителям бизнеса в мире, абсолютно каждый из них ответил согласием.

14 мая Трамп прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальный визит президента США в Китае продлится с 13 по 15 мая. В ходе этой поездки запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

Ранее Politico написало о «непривычной» роли Трампа в Китае.