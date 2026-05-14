Кортеж президента США прибыл к Дому народных собраний в столице Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Прямую трансляцию из столицы Китая ведет YouTube-канал Белого дома.

Кортеж американского президента подъехал к площади, расположенной у восточного входа в Дом народных собраний. Там Трампа встретит почетный караул и военный оркестр. В честь почетного гостя будет дан пушечный залп. Затем лидеры Китая и США на специальной трибуне прослушают государственные гимны двух стран, обойдут почетный караул и во главе своих делегаций проследуют в Дом народных собраний на переговоры.

13 мая сообщалось, что Пекин повысил уровень протокола во время встречи Трампа.

Официальный визит президента США в Китае продлится с 13 по 15 мая. В ходе этой поездки запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

Ранее Politico написало о «непривычной» роли Трампа в Китае.