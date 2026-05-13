Politico ожидает, что Трамп посетит Китай в непривычной роли

Politico: Трамп едет в Китай в непривычной для себя роли просящего об одолжениях
Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай в «непривычной для себя роли просящего об одолжениях». Об этом говорится в статье газеты Politico.

Ожидается, что Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудит вопросы торговли, контрабанды фентанила и военные действия в Иране. В издании отметили, что во всех этих сферах администрация США безуспешно пыталась добиться уступок от Китая. В статье говорится, что американскому лидеру пришлось умерить свои амбиции и перевести разговор с заключения «великой сделки» до просьбы о помощи в открытии Ормузского пролива.

«Скорее всего, Трамп едет в Пекин, будучи озадаченным и ослабленным», — цитирует издание слова экс-сотрудника администрации президента США Джорджа Буша — младшего Зака Купера.

13 мая начался официальный государственный визит Трампа в Китай, который продлится до 15 мая. Глава Белого дома с делегацией прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что во время встречи лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности, военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

