Президент Бразилии передал привет Путину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва передал привет и выразил свое уважение российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявила глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Руссефф в ходе переговоров с главой государства в Кремле.

«От имени Бразилии президент Лула [да Силва] передает вам горячий привет, а также большое уважение», — сказала она Путину.

Встреча прошла в представительском кабинете российского лидера в Сенатском дворце Кремля. В переговорах также приняли участие заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов России Антон Силуанов.

С 2011 по 2016 год Дилма Руссефф была президентом Бразилии. В марте 2023 года она возглавила Банк БРИКС. В марте прошлого года Руссефф была переизбрана на пост главы Нового банка развития БРИКС.

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС работают над созданием биржи драгоценных металлов. По словам дипломата, помимо общей инвестплатформы существует идея создать отдельную платформу, ориентированную на работу в особых экономических зонах, которые имеются или создаются практически во всех странах объединения.

