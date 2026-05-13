Лавров прибыл с официальным визитом в Индию

Лавров прибыл в Индию для переговоров с Джайшанкаром и участия в совещании БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В Нью-Дели Лавров встретится с глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром. По данным МИД РФ, дипломаты намерены обсудить расширение контактов между странами в области науки и космических технологий. Еще одной темой переговоров станет углубление кооперации в энергетической сфере.

Министры обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и иным актуальным международным вопросам. Также стороны сверят подходы РФ и Индии к сотрудничеству в рамках различных организаций, включая БРИКС и ООН.

14-15 мая Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет в индийской столице. В МИД РФ ранее отмечали, что на встрече будут обсуждаться ключевые вопросы международной повестки и перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на усиление роли стран мирового большинства.

До этого Лавров назвал отношения России с Индией начались с уровня «покупатель — продавец», однако со временем дошли до уровня привилегированного стратегического партнерства.

23 марта Лавров заявил, что укрепление связей с Индией стало одним из безусловных приоритетов внешней политики РФ.

Ранее Лавров объяснил тройное рукопожатие лидеров РФ, Индии и Китая.

 
