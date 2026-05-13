Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Руссефф

Орешкин и Силуанов приняли участие во встрече Путина с Руссефф

Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшей в Москву главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля. В переговорах также приняли участие заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов России Антон Силуанов.

С 2011 по 2016 год Дилма Руссефф была президентом Бразилии. В марте 2023 года она возглавила Банк БРИКС. В марте прошлого года Руссефф была переизбрана на пост главы Нового банка развития БРИКС.

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС работают над созданием биржи драгоценных металлов. По словам дипломата, помимо общей инвестплатформы, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, существует идея создать отдельную платформу, ориентированную на работу в особых экономических зонах, которые имеются или создаются практически во всех странах объединения.

Ранее в МИД рассказали о преимуществах БРИКС перед политикой США.