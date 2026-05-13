Посол ЕС на Украине испугалась, что Россия воспользуется делом Ермака

Посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова заявила, что Россия может использовать судебный процесс над бывшим руководителем офиса президента Андреем Ермаком в так называемой «гибридной войне» против Киева. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я уверена, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне и некоторые воспримут это как доказательство того, что коррупция — это, по сути, часть системы. Те, кто разбирается в реформах, анализирует и знает ситуацию здесь, будут воспринимать это как свидетельство того, что институты, вероятно, являются устойчивыми и зрелыми и способны работать», — отметила Матернова.

По мнению посла, дело Ермака показывает, что в стране «работают» антикоррупционные институты.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о вручении экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку подозрения на причастность к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей — «Газета.Ru») при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Тогда же Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации средств. Адвокат экс-главы офиса президента Украина рассказал, что дело подозреваемого занимает 16 томов по 250 страниц каждый.

14 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявит решение о мере пресечения Ермаку.

Ранее Матернова назвала «нереалистичным» одно желание Киева.

 
