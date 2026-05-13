Названа дата избрания меры пресечения Ермаку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку 14 мая. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Решение будет завтра в 9 утра», — сказал сотрудник суда.

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

За несколько часов до подтверждения данных о задержании бывшего главы офиса президента депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале написал, что правоохранители обыскали Ермака. По словам депутата, в какой-то момент прокурор САП Валентина Гребенюк села в машину Ермака и находилась там около 10 минут. Вечером силовики также провели обыски в квартире бывшего чиновника. Как писал депутат Рады Алексей Гончаренко, полиция перекрыла и Банковую улицу в Киеве, где расположены правительственные учреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

