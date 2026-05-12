Дело Ермака содержит около 4 000 страниц

Адвокат Фомин: «дело Ермака» занимает 16 томов по 250 страниц каждый
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Дело бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, обвиняемого в коррупции, занимает 16 томов по 250 страниц каждый, что требует дополнительного времени на ознакомление. Об этом заявил его адвокат Игорь Фомин, передает украинское издание «УНИАН» в Telegram.

В сообщении говорится, что в связи с этим сторона защиты уже подала просьбу о переносе судебного заседания, чтобы получить больше времени для ознакомления с документами.

Также отмечается, что меру пресечения для Ермака сегодня не изберут, а заслушают только прокурора и озвучат часть материалов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросила суд арестовать экс-главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей).

До этого сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее Ермак прокомментировал выдвинутые НАБУ обвинения .

 
