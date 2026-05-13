Рютте призвал страны НАТО «не терять бдительность» по отношению к России

Генсек НАТО Рютте: Россия остается прямой угрозой для альянса
Global Look Press

Россия «по-прежнему» представляет собой «наиболее значительную и прямую» угрозу для НАТО, и поэтому альянс не может «терять бдительность». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Guardian.

Он отметил, что Россия «представляет угрозу» для стран НАТО, так как все еще ведет боевые действия против украинской армии.

«Мы не можем терять бдительность. Мы всегда будем делать все необходимое для защиты каждого сантиметра территории НАТО», — отметил он.

Также Рютте подчеркнул, что в переговорах по Украине «мяч» сейчас на стороне Москвы, и пожаловался, что президент России Владимир Путин не играет по «правилам».

В марте Рютте отметил, что Россия является «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. Он также рассказал, что в 2025 году Россия якобы «испытывала» альянс на прочность, «нарушая» воздушное пространство НАТО, устраивая диверсии и организовывая кибератаки.

В феврале Рютте подчеркнул, что Россия продолжит оставаться долгосрочной угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине.

Ранее Трамп снова пожаловался на НАТО.

 
