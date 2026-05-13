Сибига раскрыл, во сколько Украине обходится один день боевых действий

Один день военных действий обходится Украине приблизительно в $450 миллионов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава МИД Украины также сообщил, что 2026-й год может стать для его страны «решающим в вопросе мира», однако для этого потребуется активное участие Соединенных Штатов.
22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.
Позже глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что первые выплаты Украине из нового кредита на €90 млрд будут переданы на закупку БПЛА.
Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.